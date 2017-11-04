РБК сообщило о более 20 новых обысков по делу «Артподготовки»

В Москве и Московской области проходит более 20 обысков, связанных с задержаниями участников движения «Артподготовка», которое было признано экстремистским и запрещено в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД.

«Задержанные накануне участники движения начали давать показания, в деле появились новые имена и адреса», — рассказал собеседник РБК.

По данным издания, доказательную базу обвинения пополнили изъятые у активистов электронные носители, на которых была дополнительная информация.

Обыски начались ранним утром 4 ноября, уточняет РБК.

«Оперативные мероприятия продолжаются, но уже известно, что по некоторым адресам была изъята литература экстремистского содержания, одежда с националистической символикой, а также компьютеры, телефоны и другие электронные носители», — сообщил источник в МВД.

Ранее полиция провела обыски у лидера «Партии националистов» Ивана Белецкого. Обыски также прошли по адресу прописки уехавшего из России националиста Юрия Горского.