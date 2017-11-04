РБК сообщило о более 20 новых обысков по делу «Артподготовки»
В Москве и Московской области проходит более 20 обысков, связанных с задержаниями участников движения «Артподготовка», которое было признано экстремистским и запрещено в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате МВД.
«Задержанные накануне участники движения начали давать показания, в деле появились новые имена и адреса», — рассказал собеседник РБК.
По данным издания, доказательную базу обвинения пополнили изъятые у активистов электронные носители, на которых была дополнительная информация.
Обыски начались ранним утром 4 ноября, уточняет РБК.
«Оперативные мероприятия продолжаются, но уже известно, что по некоторым адресам была изъята литература экстремистского содержания, одежда с националистической символикой, а также компьютеры, телефоны и другие электронные носители», — сообщил источник в МВД.
Ранее полиция провела обыски у лидера «Партии националистов» Ивана Белецкого. Обыски также прошли по адресу прописки уехавшего из России националиста Юрия Горского.