В РЖД заявили о временной остановке продажи билетов в плацкарт и общие вагоны

ОАО РЖД временно приостановило продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования отправлением с 1 января 2018 года. Об этом говорится в сообщении компании.

Ограничение не касается продажи билетов на скоростные поезда, в том числе «Сапсана». Продажа таких билетов будет осуществляться в обычном режиме.

Как пишет ТАСС, продажи билетов в плацкартные и общие вагоны будут возобновлены после принятия Федеральной антимонопольной службой «решений по уровню тарифов на пассажирские перевозки на следующий год».

В случае если новые тарифы будут отличаться от ранее установленных, пассажирам будет компенсирована разница в стоимости или предложен бесплатный возврат билетов, отметили в компании.

31 октября ФАС предложила понизить на 10% тарифы на проезд в общих и плацкартных вагонах. При этом, по словам представителя ФАС, «дочка» РЖД АО «Федеральная пассажирская компания» в 2018 году собиралась индексировать регулируемые тарифы на 3,9%. Минтранс и Минэкономразвития выступили против инициативы, и принятие решения было отложено до совещания в правительстве.