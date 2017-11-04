«Газпром» завершил строительство российской части «Турецкого потока»

«Газпром» завершил строительство морских участков двух ниток «Турецкого потока» на территории России и продолжил строительство первой нитки в исключительной экономической зоне Турции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на «дочку» «Газпрома» South Stream Transport B. V., которая реализует проект.

«4 ноября 2017 года первая нитка морского газопровода „Турецкий поток“ вошла в исключительную экономическую зону Турции», – отмечает компания.

Всего «Газпром» построил 448 км по двум ниткам «Турецкого потока».

«Ожидается, что транспортировка газа по „Турецкому потоку“ начнется в декабре 2019 года», – сообщает SST.

В конце октября министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова продолжать работу по строительству второй нитки «Турецкого потока» только после получения «твердых юридических гарантий» от Евросоюза.

Как пояснил глава российского МИДа, Москва хочет быть уверена, что ЕС не начнет чинить препятствий, когда строительство «Турецкого потока» уже будет идти к завершению.

Напомним, что «Турецкий поток» — проект газопровода по дну Черного моря в Турцию, предполагает строительство двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров газа каждая. Первая предназначена для турецких потребителей, вторая — для европейских стран.