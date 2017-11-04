В Кыргызстане возбудили уголовное дело против кандидата в президенты

Генпрокуратура Кыргызской Республики возбудила уголовное дело в отношении лидера оппозиционной парламентской фракции «Республика — Ата-Журт» Омурбека Бабанова по статьям «публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя» и «возбуждение национальной, расовой или религиозной вражды». Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

28 сентября 2017 года Бабанов во время агитационной кампании на выборах президента провёл встречу с жителями микрорайона «Амир Тимур» в Оше (юг Киргизии), где преимущественно проживают граждане узбекской национальности.

«Выступая перед собравшимися с публичной речью, Бабанов, с целью получения голосов узбекской части населения, высказал мнение об ущемлении прав лиц узбекской национальности, о якобы существующем национальном неравенстве в стране и давлении на лиц узбекской национальности со стороны государственных органов, после чего призвал их активно сопротивляться данному положению», — говорится в сообщении.

Бабанов отрицает обвинения, указывая, что распространенное в СМИ видео выступления — монтаж, а его фраза «лучше умереть стоя, чем ходить на коленях» относится к возможному принуждению голосовать за определенного кандидата.

Помощник политика Нурлан Абдалиев сказал, что «по последним данным, он находился на отдыхе в Таласе». Другой информации о местонахождении Бабанова нет.

Напомним, что выборы в стране прошли 15 октября. Бабанов занял второе место, набрав 33,49% голосов избирателей. Победу одержал Сооронбай Жээнбеков.