Участница «Русского марша» потеряла сознание после стычки с полицейским. Ее увезла скорая. Фото

Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

В Москве на «Русском марше» в Люблине задержали несколько человек. Во время стычки с полицейским участница акции потеряла сознание, ее увезла машина скорой помощи. Об этом сообщает корреспондент «Новой газеты».

Около рамок сотрудники ОМОН просят не нарушать общественный порядок и разгоняют людей, пришедших на марш.

Как сообщает «Дождь», полиция задержала несколько человек, среди них сторонники движения «Черный блок».

Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой»

Ранее четверо из пяти организаторов «Русского марша» в Люблине решили отменить акцию из-за запрета использовать баннеры, хотя они были согласованы.

Около 300 сторонников Движения против нелегальной иммиграции продолжают шествие. Они выкрикивают лозунги в поддержку националистов Александра Белова и Дмитрия Демушкина, которые отбывают наказание в колонии. Сторонники националистов уверены, что Белова и Демушкина осудили по политическим мотивам.

«Несколько человек пытались вклиниться в колонну со стороны. Их увели в автозак», – передает корреспондент.

Напомним, что власти Москвы согласовали проведение «Русского марша» в Люблине 4 ноября.

Еще один «Русский марш» 4 ноября проходит у станции метро «Октябрьское поле».