Спасатели подняли со дна разбившийся в Норвегии российский вертолет

Спасатели подняли со дна Северного ледовитого океана вертолет Ми-8, который ранее потерпел крушение у берегов Шпицбергена в Норвегии. Пассажиров и членов экипажа в нем не оказалось. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России, передает Интерфакс.

«Состояние поднятого фюзеляжа вертолета удовлетворительное. Кроме того, серьезных повреждений, которые могли бы повредить черные ящики, нет», — сообщили в МЧС.

В ведомстве добавили, что поднятый вертолет изучают эксперты.

«Поисковые работы будут продолжены, — сказали в МЧС. — Зона поисковой операции расширена».

Ранее спасатели подняли со дна тело одного из находившихся на борту российского вертолета.

Напомним, 26 октября вертолет упал в море у побережья Шпицбергена. Спасатели искали судно на протяжении нескольких дней. По предварительным данным, к катастрофе могли привести некорректные действия пилотов в сложных метеоусловиях.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем наступление смерти более двух лиц ( ч. 3 ст. 263 УК РФ).

На борту судна были сотрудники НИИ Арктики и Антарктики Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио. Экипаж состоял из командира Евгения Баранова, второго пилота Владимира Фролова, бортмеханика Алексея Поуляускаса, техника Марата Михтарова и инженера Алексея Королева.