На «Русский марш» в Люблине пришли около 300 человек. Задержаны несколько десятков

Фото: Вячеслав Половинко / «Новая газета»

В субботу в Москве прошло традиционное шествие националистов под вывеской «Русского марша». В этом году марш проходил на фоне задержания по всей стране националистов и сторонников оппозиционера Вячеслава Мальцева. Кроме того, на шествие в Люблино не были допущены люди с плакатами, поэтому часть организаторов приняла решение отказаться от акции и увести своих сторонников.

В итоге одна колонна — в ней были представители Партии националистов, Ассоциация народного сопротивления и еще несколько групп, — все-таки пошла, а оставшихся на месте участников начали задерживать полицейские.

Одна девушка пострадала: ее толкнул омоновец, отчего она упала на землю и потеряла сознание. Пострадавшую унесли в машину скорой помощи.

Фото: Антон Карлинер, специально для «Новой газеты»

Те, кто пошёл в колонне — а это около 200-300 человек, — спокойно дошли до места запланированного митинга на площадке около метро Братиславская, выкрикивая по дороге «Отменить 282-ю!», «Остановим геноцид!» и «Путин — вор!». Как минимум еще один человек из колонны был задержан.

На самом митинге выступило несколько представителей националистических движений России, которые зафиксировали раскол в движении, но выразили уверенность, что «кураторские» (так они называют спецслужбы) не смогут их «сломить». На митинге было озвучено возмущение действиями спецслужб, которые провели обыски у лидера партии Националистов Ивана Белецкого и сторонника партии Юрия Горского. Кроме того, утром был задержан секретарь Партии националистов Андрей Петровский.

Полиция задержала несколько десятков участников «Русского марша» в Люблино в Москве. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По словам одного из организаторов акции — лидера незарегистрированной «Партии националистов» Ивана Белецкого, полиция задержала не менее 70 человек.