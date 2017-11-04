Жители Подмосковья перекрыли шоссе в знак протеста

Около 100 человек перекрыли Новорязанское шоссе недалеко от деревни Степанщино в Московской области, протестуя против строительства мусоросжигательного завода. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказал «Медиазоне» журналист Илья Васюнин, протестующие ходили туда-обратно по пешеходному переходу, препятствуя проезду автомобилей.

Затем на место акции прибыли сотрудники правоохранительных органов и начали «мягко» оттеснять людей. Позднее активисты сами разошлись — приехавший ОМОН не вмешивался, отметил Васюнин.

Согласно паспорту проекта «Чистая страна», в Московской области планируется строительство четырех мусоросжигательных заводов. Местные жители уверены, что это приведет к ухудшению экологической ситуации в регионе и протестуют.

Андрей Дубровский