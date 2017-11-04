В Татарстане прокуратура потребовала возбудить 3 уголовных дела против полицейских

Центральный аппарат прокуратуры Татарстана, проанализировав жалобы на пытки в УМВД по Нижнекамску за последние два года, потребовал от Следственного комитета возбудить три уголовных дела в отношении полицейских — два по факту применения «неправомерных методов расследования» и одно по факту сокрытия преступления. Об этом сообщает правозащитная организация «Зона права».

Прокуратура начала проверку УМВД по Нижнекамску после суицида 22-летнего Ильназа Пиркина, который в предсмертном видео рассказал о пытках в отделе полиции города.

На видеозаписи Пиркин, в частности, сказал, что правоохранители применили к нему пытку «слоник» — когда на голову жертвы надевается противогаз, а доступ воздуха перекрывается.

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По версии следствия, 18-19 октября 2017 года трое полицейских в здании УМВД по Нижнекамску силой требовали от Пиркина признаться в совершении преступления. Суд арестовал их до 24 декабря. Им вменяется превышение должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Андрей Дубровский