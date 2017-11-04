Миротворцев ООН обвинили в десятках случаев сексуального насилия

В Организацию Объединенных Наций (ООН) поступило более 30 сообщений о сексуальном насилии со стороны сотрудников организации. Большинство жалоб касается миротворцев и служб помощи беженцам. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как рассказали телеканалу в пресс-службе Генерального секретаря ООН в Нью-Йорке, жалобы поступили в течение трех месяцев с июля по сентябрь и касаются событий в Центральноафриканской Республике, Южном Судане, Демократической Республике Конго и Гаити. Сейчас с потерпевшими работают адвокаты ООН.

В частности, 15 обвинений касаются сотрудников Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, 12 — военного персонала миротворческих миссий.

Один случай уже был подтвержден, по другим 14 сообщениям сейчас ведутся расследования, а остальные находятся в стадии предварительной оценки, уточнили в ООН.

В марте 2017 года агентство Аssociated Press опубликовало расследование о сексуальном насилии со стороны сотрудников миссий ООН. В публикации утверждалось, что миротворцы на протяжении последних 12 лет систематически совершали сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних и женщин.

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш тогда объявил о введении новых мер по борьбе с сексуальным насилием со стороны сотрудников миссий.

Андрей Дубровский