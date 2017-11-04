В российской армии появился спецназ по борьбе с дронами

В российской армии создали первое подразделение по борьбе с беспилотными летательными аппаратами — «спецназ радиоэлектронной борьбы» (РЭБ). Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа, передают «Ведомости».

Как уточнили в пресс-службе, в специальную роту войдут военные-контрактники, сержанты и офицеры. Они будут обучаться борьбе с дронами, используя отработавшие свой срок военные беспилотники и специальные летающие мишени.

Военные будут специализироваться на борьбе с небольшими беспилотными летательными аппаратами (БЛА), в том числе, с гражданскими коммерческими коптерами, рассказал «Ведомостям» офицер Минобороны. Он пояснил, что коптеры могут быть использованы в разведывательных целях, а также для корректировки минометно-артиллерийского огня — как например, в Сирии, отметил собеседник. Также БЛА может доставлять кустарные бомбы, добавил он.

Для борьбы с более тяжелыми дронами в российской армии предназначены войска ПВО Сухопутных войск и силы ПВО Воздушно-космических сил. Для этого у них есть малокалиберные зенитные артиллерийские установки и такие комплексы ПВО, как «Тор» и «Панцирь».

В конце июля в России начали разрабатывать конвертопланы и тяжелые беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для военных. По словам главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерала-полковника Виктора Бондарева, в будущем эти дроны смогут встраиваться в единую систему управления и работать «стаей».

Андрей Дубровский