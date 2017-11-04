Российские гимнастки присоединились к движению Putin Team

Сборная России по художественной гимнастике присоединилась к общественному движению Putin Team. Об этом заявила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер-Усманова, передает ТАСС.

«Присоединяемся к этому движению, мы уже давно к нему присоединились. Просто названия никакого не дали, но мы уже 20 лет в движении, поем гимн России, и половина из этого — в честь нашей страны, президента, который нашу страну держит», — сказала Винер-Усманова.

О создании общественного движения Putin Team накануне объявил нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин. По словам спортсмена, он никогда не скрывал своего отношения к Путину и хочет объединиться вместе с единомышленниками. Однако чем именно будет заниматься общественное движение Овечкина пока не ясно.

«Я уверен, что нас, поддерживающих Владимира Путина, много! Так давайте объединимся и покажем всем сильную и сплоченную Россию!» — заявил хоккеист, комментируя создание движения Putin Team.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует желание российского хоккеиста Александра Овечкина поддержать Путина созданием общественного движения.

Андрей Дубровский