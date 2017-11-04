В Оренбурге открыли памятник погибшему в Сирии офицеру

В Оренбурге открыли памятник в честь погибшего в марте 2016 года в Сирии старшего лейтенанта Александра Прохоренко, сообщается на сайте правительства региона.

Прохоренко принимал участие в военной кампании в Сирии с января 2016 года. Там он выполнял задачи по наведению авиаударов по позициям запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». В марте 2016 года Прохоренко попал в окружение боевиков, принял огонь на себя и погиб, говорится в сообщении правительства Оренбургской области.

На церемонии открытия памятника присутствовали полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич, губернатор Оренбургской области Юрий Берг, а также первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Помимо памятника власти Оренбурга решили установить в честь Прохоренко мемориальную доску на улице, названной его именем, а также присвоили его имя школе, в которой он учился.

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О гибели Прохоренко стало известно в марте 2016 года. Представитель российского пункта базирования авиабазы «Хмеймим» тогда сообщал, что он выполнял задачи по наведению авиаударов по позициям боевиков в районе Пальмиры.

Всего, по данным Reuters, в Сирии с начала года погиб 131 россиянин. Агентство отмечало, что среди погибших могут быть как россйские контрактники, так и бойцы частных военных компаний.