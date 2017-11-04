Минобороны сообщило о групповом авиационном ударе по позициям ИГ в Сирии

Российские бомбардировщики Ту-22 М3 нанесли групповой удар по позициям запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» в Сирии. Об этом сообщило министерство обороны России.

По данным ведомства, авиаудар пришелся на командные пункты боевиков и склады вооружений и боеприпасов в районе сирийского города Абу-Кемаль. Все назначенные объекты были поражены, а самолеты вернулись на аэродромы базирования.

Накануне по позициям ИГ в районе Абу-Кемаля были выпущены крылатые ракеты с подводной лодки «Колпино». В Министерстве обороны результаты операции назвали «сокрушительным уроном группировке боевиков ИГ».

Также в ведомстве отмечают, что атаки ВКС России позволили развернуть активные наступательные действия отрядам правительственной армии Сирии.

Отметим, что Абу-Кемаль — последний относительно крупный населенный пункт в Сирии, контролируемый боевиками ИГ.