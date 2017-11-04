Бывший глава Каталонии заявил о готовности сотрудничать с бельгийскими властями

Отстраненный от власти глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил о готовности сотрудничать с прокуратурой Бельгии, после того как суд Испании выдал европейский ордер на его арест. Об этом Пучдемон написал в твиттере.

3 ноября Национальная судебная палата Испании выдала ордер на арест экс-главы Каталонии, а также четырех бывших членов женералитета региона. Все они сейчас находятся в Брюсселе.

Также суд Испании арестовал восьмерых членов отстраненного от власти правительства Каталонии, в частности, вице-президента Уриола Жункераса. Их обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.

Суд оставил на свободе только главу департамента предпринимательства Санти Вилу — его отпустили под залог в 50 тысяч евро.

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Ранее испанское правительство отправило в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона, а также глав департаментов региона и главу местной полиции Хосеп Луис Траперо. Это произошло после того, как парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по отделению региона от Испании.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Испании. Более 90% участников голосования высказались за отделение Каталонии от страны.