Президент КХЛ объявил о готовности отказаться от участия в ОИ-2018

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) вслед за Национальной хоккейной лигой (НХЛ) может не разрешить игрокам поехать на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в 2018 году в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом заявил президент КХЛ Дмитрий Чернышенко, передает «Спорт-Экспресс».

По словам Чернышенко, КХЛ может пойти на такой шаг, если сборной России не позволят выступать на ОИ-2018 под собственным флагом.

По мнению президента КХЛ, Международный олимпийский комитет (МОК) рассматривает дела о применении российскими спортсменами допинга в отсутствие реальных фактов, подтверждающих применение ими допинга.

Напомним, в апреле Национальная хоккейная лига (НХЛ) объявила, что не будет прерывать сезон ради участия хоккеистов, представляющих команды НХЛ, на зимней Олимпиаде 2018 года в Пхенчхане.

Отметим, что зимние Олимпийские игры, как правило, совпадают по времени с чемпионатом НХЛ. Однако на Играх-2014 в Сочи ИИХФ удалось договориться с НХЛ об участии ее спортсменов в Олимпиаде.