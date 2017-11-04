ФАС пригрозила возбудить дело против «дочки» РЖД

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) пригрозила возбудить дело в отношении дочерней компании РЖД — ОАО «Федеральная пассажирская компания», если до 16 ноября она не возобновит продажу билетов для плацкартных и общих вагонов дальнего следования. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

«Продажа билетов на поезда дальнего следования осуществляется не менее чем за 45 дней до отправления поездов. В случае, если продажа дешевых билетов не возобновится до этого срока, ФАС России может завести дело по признакам нарушения части 1 ст. 10 закона о защите конкуренции», — заключили в ведомстве.

В ФАС отметили, что по этой статье компании грозит оборотный штраф и дисквалификация руководителя организации.

Ранее стало известно, что РЖД с 3 ноября приостановила продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования, отправляющихся после первого января 2018 года. Компания пообещала возобновить продажу билетов с 16 ноября.