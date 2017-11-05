Мальцев рассказал о задержании более 100 своих сторонников по делу «Артподготовки»

Лидер признанного экстремистским и запрещенного на территории России движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев рассказал, что по всей России задержано более 100 его сторонников. Об этом сообщает «Дождь».

«Их больше 100 человек», — сказал Мальцев, отвечая на вопрос о своих задержанных сторонниках. Политик не уточнил, о задержаниях за какой период идет речь.

Он добавил, что его сторонников в сюжетах по России-24 выставляют «страшными террористами».

«Предположим, Юра с Магадана хотел, как они утверждают, поджечь сено, которое находилось у памятника Жукову дней 15 назад. И у него даже нашли якобы бензин. Бензин запрещен? Нет. Сено, которое находилось у памятника Жукову, если бы даже загорелось, какой вред причинило бы кому-нибудь? Никакой. Ущерб минимальный. Это максимально мелкое хулиганство. Что они вменяют человека? [Статью] 205 [УК РФ] — терроризм», — пояснил оппозиционер.

Ранее РБК сообщало о более 20 новых обысков у сторонников «Артподготовки».

Напомним, что ФСБ задержала активистов «Артподготовка» по подозрению в подготовке поджогов административных зданий в Москве в День народного единства. Во время обысков у членов «Артоподготовки» ФСБ изъяла 15 бутылок с зажигательной смесью.

В спецслужбе считают, что движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект были созданы националистом Вячеславом Мальцевым «с целью организации в России революции».

В конце октября красноярский краевой суд признал экстремистским и запретил в России движение «Артподготовка». Лидера движения — националиста Вячеслава Мальцева, покинувшего Россию, заочно арестовал Мещанский суд Москвы. Его обвиняют по части 1 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности»).