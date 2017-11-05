В России вступили в силу новые правила провоза ручной клади

Изменения в правилах воздушной перевозки, сокращающие минимальный вес ручной клади, которую можно провезти бесплатно по невозвратным тарифам, вступают в силу в России. Соответствующий приказ Минтранса был опубликован ранее на официальном интернет-портале правовой информации.

Вес бесплатного для провоза багажа сократился с 10 до 5 килограммов. При этом граница в 5 килограмм по желанию перевозчика может быть смещена в сторону увеличения «в качестве конкурентного преимущества». Так, «Аэрофлот», S7 и Utair намерены сохранить действующие нормы провоза ручной клади.

Кроме того, сократился список бесплатных для перевозки предметов сверх ручной клади.

«Телефоны, фотоаппараты, другие электронные устройства, зонты и книги не включаются в качестве отдельной категории в список вещей, перевозимых сверх нормы, так как могут быть убраны в дамскую сумочку, портфель или рюкзак», — уточняют в Минтрансе.

Ранее в список входили 16 наименований, в том числе дамская сумочка или портфель, папка для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхняя одежда, книги или журналы, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамера, ноутбук, костюм в портпледе, детская люлька, костыли, складная коляска.