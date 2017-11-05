Во Вьетнаме из-за тайфуна погибли 27 человек

Во Вьетнаме из-за тайфуна «Дэмри» погибли 27 человек, еще 22 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Проливные дожди сопровождались порывами ветра, достигавшими 130 км в час. Ветер срывал крыши зданий, валил опоры линий электропередач. В результате пострадали около 40 тысяч домов, более 600 из них разрушены полностью.

Take a look at this! #typhoonDamrey brought heavy rain and strong winds to south #Vietnam early Saturday morning. pic.twitter.com/KDvfddOv7K — AMHQ (@AMHQ) November 4, 2017

Из зоны бедствия эвакуировали 30 тысяч человек, в их числе иностранные туристы. Посольство России во Вьетнаме сообщило, что не располагает информацией о пострадавших россиянах.

Из-за сильных дождей образовалось 30-километровое наводнение на федеральной трассе в центральной провинции Тхыатхьен-Хюэ. Тайфун также затопил более 40 тыс. га сельскохозяйственных культур, включая рисовые и каучуковые плантации, а также поля, на которых выращивают сахарный тростник.

В аэропортах Вьетнама были отложены и отменены десятки авиарейсов.