Новая газета

Во Вьетнаме из-за тайфуна погибли 27 человек

Общество

Во Вьетнаме из-за тайфуна «Дэмри» погибли 27 человек, еще 22 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные власти.

Проливные дожди сопровождались порывами ветра, достигавшими 130 км в час. Ветер срывал крыши зданий, валил опоры линий электропередач. В результате пострадали около 40 тысяч домов, более 600 из них разрушены полностью.

Из зоны бедствия эвакуировали 30 тысяч человек, в их числе иностранные туристы. Посольство России во Вьетнаме сообщило, что не располагает информацией о пострадавших россиянах.

Из-за сильных дождей образовалось 30-километровое наводнение на федеральной трассе в центральной провинции Тхыатхьен-Хюэ. Тайфун также затопил более 40 тыс. га сельскохозяйственных культур, включая рисовые и каучуковые плантации, а также поля, на которых выращивают сахарный тростник.

В аэропортах Вьетнама были отложены и отменены десятки авиарейсов.

Теги:
стихия, вьетнам, тайфун
Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera