Студент ростовского колледжа рассказал об угрозе отчисления из-за стикера с Навальным

В Ростове-на-Дону студент Ростовского торгово-экономического колледжа Кирилл Оли рассказал, что заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Семионова пригрозила отчислить его за стикер с символикой политика Алексея Навального на мобильном телефоне. Об этом сообщает «Радио Свобода».

По словам 17-летнего активиста, изначально администрация колледжа попросила его снять с рюкзака значки с надписью «Навальный 20!8». После этого мать студента вызвали в учебное заведение и потребовали, чтобы ее сын больше не появлялся в колледже с символикой политика.

«Заместитель директора говорила, что Навальный очень плохой человек. Маму предупредили, что на антикоррупционных митингах детей задерживают и забирают в полицию. Мое участие в пикетах, с точки зрения администрации колледжа, однажды плохо закончится», — рассказал Оли.

Студент снял значки и наклеил стикер с Навальным на мобильный телефон. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе пригласила Оли в свой кабинет и сорвала стикер со смартфона.

«В конце разговора замдиректора предупредила, что меня могут отчислить, потому что колледжу студенты, поддерживающие Навального, не нужны», — уточнил студент.

Координатор местного штаба Навального Анастасия Дейнека утверждает, что в городе многие сторонники оппозиционера испытывают давление в вузах и школах со стороны администрации, но не все заявляют об этом публично.