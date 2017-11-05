В Москве задержали более 80 человек

обновлено «ОВД-Инфо» сообщает о 86 задержанных на акциях в Москве, Петербурге и Красноярске по данным на 13:00. Из низ 82 были задержаны в столице, 2 — в Петербурге, еще 4 – в Красноярске.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы на Манежной площади задержали 42 человека.

Как сообщается в телеграм-канале Varlamov News, на Манежной площади нет никаких лозунгов и «все спокойно».

«Все задержания проходят примерно одинаково – человека останавливают, проверяют у него сумку и уводят в автозак», – говорится в сообщении.

Среди задержанных активист движения Serb Александр Петрунько.

Фото: скриншот из трансляции «Нейромир-ТВ»

«Эхо Москвы» сообщает о задержании своего корреспондента Андрея Ежова во время работы. Его доставили в ОВД Басманного района Москвы.

Большинство соседей по автозаку — младше 25 лет pic.twitter.com/r4IFZdshkv — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) November 5, 2017

По информации из видеотрансляции, которая идет на YouTube-канале «Нейромир-ТВ», людей досматривают на Манежной площади. По мегафону объявили, что вход на станцию метро «Охотный ряд» закрыт.

«Дождь» сообщает, что двоих подростков задержали на Пушкинской площади.

Как сообщает журналист «Эха Москвы» Арсений Веснин, в Санкт-Петербурге у Смольного также задержали несколько человек.

Супер подготовленного революционера с пиротехникой и топором задержали. pic.twitter.com/EeGAWoDugA — Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017

Ментов много. Объявили о контр-террористической операции, всех обыскивают. pic.twitter.com/cneEnFjx59 — Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017

Напомним, что лидер признанного экстремистским и запрещенного в России движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев не раз говорил, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция.

В группах сторонников Мальцева в социальных сетях распространялась информация об акциях, запланированных на 12 часов сегодняшнего дня на этих площадках.

Ранее Мальцев сообщил о задержании более 100 своих сторонников по всей России. По его словам, в сюжетах по России-24 их выставляют «страшными террористами».

На этой неделе ФСБ задержала активистов «Артподготовка» по подозрению в подготовке поджогов административных зданий в Москве в День народного единства.

В спецслужбе считают, что движение «Артподготовка» и одноименный интернет-проект были созданы националистом Вячеславом Мальцевым «с целью организации в России революции».

Самого Мальцева, покинувшего Россию, заочно арестовал Мещанский суд Москвы. Его обвиняют по части 1 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности»).