МВД сообщило о 263 задержанных на несанкционированной акции в центре Москвы

обновлено МВД сообщило о 263 задержанных на несанкционированной акции в Москве. Все они доставляются в территориальные отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правоотношениях.

«ОВД-Инфо» пишет о 237 задержанных в рамках акции «05.11.17» в шести городах: Москве, Петербурге, Краснодаре, Красноярске, Перми и Ростове-на-Дону.

Среди задержанных в Москве есть несовершеннолетние, уточняет проект.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что Манежной площади в центре Москвы задержали более 200 человек, собравшихся на несанкционированную акцию.

По его словам, среди задержанных большинство сторонников националистических организаций. При досмотре у них изымали оружие, ножи, средства индивидуальной защиты, кастеты и другие запрещенные средства.

«Это говорит о том, что люди пришли не просто так, а готовились оказать сопротивление силам правопорядка», — отметил собеседник ТАСС.

После досмотра задержанных доставляют в различные отделы полиции для привлечения к административной ответственности, уточняет агенство.

Как сообщается в телеграм-канале Varlamov News, на Манежной площади нет никаких лозунгов и «все спокойно».

«Эхо Москвы» сообщило, что ранее задержанного во время работы корреспондента Андрея Ежова, отпустили из ОВД Басманного района Москвы.

Ну в общем, я тут в автозаке pic.twitter.com/ojmBrHRgne — Andrey Ezhov (@andrey_ezhov) November 5, 2017

По информации из видеотрансляции, которая идет на YouTube-канале «Нейромир-ТВ», закрыт вход на станцию метро «Охотный ряд», которая находится рядом с Манежной площадью.

Ранее «ОВД-Инфо» сообщал о 86 задержанных в Москве, еще 4 – в Красноярске.

В Санкт-Петербурге, по данным «Эха Москвы», 7 задержанных.

Сообщают что в Питере 7 задержанных. Революция не состоялась. pic.twitter.com/uIsEfRn94G — Арсений Веснин (@ars_ves) November 5, 2017

Напомним, что лидер признанного экстремистским и запрещенного в России движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев не раз говорил, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция.

В группах сторонников Мальцева в социальных сетях распространялась информация об акциях, запланированных на 12 часов сегодняшнего дня.

Сам Мальцев сейчас находится не в России. Мещанский суд Москвы заочно арестовал политика по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ).