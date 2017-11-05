Федеральное агентство новостей сообщило о возвращении доступа к Google News

Компания Google вернула Федеральному агентству новостей (ФАН) доступ к сервису Google News. Об этом сообщается на сайте ФАН.

«Компания Google Incorporated спустя восемь дней после начала блокировки разблокировала новости „Федерального агентства новостей“ (ФАН) в публичном поисковом сервисе Google News. Кроме того, в сервисе возвращен доступ к архиву „Федерального агентства новостей“ за период с 2014 по 2017 годы», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор направил запрос в Google из-за блокировки новостей ФАН, о котором стало известно в конце октября. Из поисковика Google также был удален архив всех новостных заметок агентства.

ФАН связало блокировку с публикациями о конфликте в Сирии.

Напомним, что ФАН, по данным РБК, связано с «Агентством интернет-исследований» (известное как «фабрика троллей») и входит в медиахолдинг «фабрики медиа» с аудиторией в 36 миллионов человек в месяц. Предположительно, холдинг инвестируют структуры бизнесмена Евгения Пригожина.

В США «фабрику троллей» не раз упоминали в связи с возможным вмешательством России в американские выборы президента. В конце октября Facebook, Twitter и Google заявили, что «Агентство интернет-исследований» разрабатывало контент для политической рекламы.