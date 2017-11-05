Прокуратура Татарстана признала незаконным обязательное изучение татарского языка
Прокуратура Республики Татарстан выявила несоответствие федеральному законодательству методические рекомендации в сфере образовательной деятельности и требует их отозвать из школ, сообщается на сайте ведомства.
«Установление в качестве обязательного для изучения государственного языка республики, на момент издания рекомендаций, не соответствует закону и федеральным образовательным стандартам, определенным уполномоченным органом — Министерством образования и науки России», — говорится в сообщении.
В ходе анализа документа выявлено, что «региональное министерство вышло за пределы установленной компетенции, войдя в сферу федерального правового регулирования и нарушив принцип автономности муниципальных образовательных организаций».
Ведомство обратилось к премьер-министру Татарстана Алексею Песошину с требованием отозвать рекомендации и наказать виновных.
Ранее прокуратура указала, что русский язык преподается в школах в недостаточных объемах, после чего учреждения начали корректировать свои учебные планы.
Напомним, что в последние месяцы в Татарстане развернулась общественная дискуссия об обязательном изучении татарского языка в школах республики.
В соцсетях появились призывы к отказу от изучения татарского языка в школах Татарстана, некоторые родители начали писать заявления об отказе от обязательных уроков татарского.
Ответной реакцией татароязычных общественников стали петиции о возврате возможности сдавать ЕГЭ на татарском языке, обращение Форума татарской молодежи к русскоязычным родителям и появление нескольких пабликов «татароязычных родителей» «ВКонтакте».