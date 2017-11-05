Экс-глава Каталонии Пучдемон сдался бельгийской полиции

обновлено Прокуратура Бельгии сообщила, что Карлес Пучдемон заключен под стражу.

Ранее стало известно, что Карлес Пучдемон, отстраненный от должности главы Каталонии, и четверо его советников сдались бельгийской полиции.

Ожидается, что Бельгия выдаст их Испании, где они будут арестованы.

Накануне Пучдемон заявил о готовности сотрудничать с прокуратурой Бельгии после того, как власти Испании выдали европейский ордер на его арест.

Читайте также Остались под испанским сапогом. Воздушный шар каталонской революции сдулся за один день

Напомним, что суд Испании также арестовал восьмерых членов отстраненного от власти правительства Каталонии, в частности, вице-президента Уриола Жункераса. Их обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.

В конце октября испанское правительство отправило в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона, а также глав департаментов региона и главу местной полиции Хосеп Луис Траперо. Это произошло после того, как парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по отделению региона от Испании.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Испании. За отделение выступили более 90% каталонцев.