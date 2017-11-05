Экс-глава Каталонии Пучдемон сдался бельгийской полиции
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Прокуратура Бельгии сообщила, что Карлес Пучдемон заключен под стражу.
Ранее стало известно, что Карлес Пучдемон, отстраненный от должности главы Каталонии, и четверо его советников сдались бельгийской полиции.
Ожидается, что Бельгия выдаст их Испании, где они будут арестованы.
Накануне Пучдемон заявил о готовности сотрудничать с прокуратурой Бельгии после того, как власти Испании выдали европейский ордер на его арест.
Напомним, что суд Испании также арестовал восьмерых членов отстраненного от власти правительства Каталонии, в частности, вице-президента Уриола Жункераса. Их обвиняют в мятеже и растрате бюджетных средств.
В конце октября испанское правительство отправило в отставку главу Каталонии Карлеса Пучдемона, а также глав департаментов региона и главу местной полиции Хосеп Луис Траперо. Это произошло после того, как парламент Каталонии проголосовал за начало «конституционного процесса» по отделению региона от Испании.
1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости региона от Испании. За отделение выступили более 90% каталонцев.