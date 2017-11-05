«ОВД-Инфо» сообщило о 380 задержанных по всей России

обновлено По данным на 17:00, в России было задержано 380 человек, сообщает «ОВД-Инфо». Из них 13 человек задержаны в Санкт-Петербурге, 346 — в Москве, их развезли по 19 отделам полиции.​

По состоянию на 16:00 по московскому времени сообщалось о 330 задержанных по России, из них 296 в Москве.

Помимо сторонников Вячеслава Мальцева, уточняет проект, среди задержанных в Москве учитываются два жителя района Лосиноостровский, которых обвиняют в нарушении правил дорожного движения. При этом полицейские составляют протоколы на основании рапорта, который напишет сотрудник Центра по противодействию экстремизму.

Помимо этого в столице были задержаны активисты движения «Весна» из Петербурга и блогеры Михаил Светов и Михаил Пожарский, возвращавшиеся с чтений Адама Смита.

На Тверской улице полицейские задержали волонтеров предвыборного штаба Алексея Навального из Владимира.

Позже на Пушкинской площади в Москве были задержаны еще 30 человек, сообщил в твиттере журналист Денис Стяжкин.

На Пушкинской задержали еще человек 10. Полиция издевается над журналистами по несколько раз проверяют документы. У меня уже 5 раз смотрели pic.twitter.com/5utWtWCc2d — Денис Стяжкин (@styazshkin) November 5, 2017

Ранее МВД сообщило о 263 задержанных на несанкционированной акции в Москве.

Напомним, что лидер признанного экстремистским и запрещенного в России движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев не раз говорил, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция.

Сам Мальцев сейчас находится не в России. Мещанский суд Москвы заочно арестовал политика по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ).