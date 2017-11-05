В Москве двоих задержанных обвинили в применении насилия в отношении представителя власти

Задержанные из ОВД «Тверской» сообщают, что на двух человек — отца и сына по фамилии Шатровский собираются зависит дело за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК). Об этом узнало «ОВД-Инфо».

По данным проекта, у Шатровских забрали вещи, их оставляют на ночь в ОВД.

Ранее стало известно, что в России было задержано 346 человек. Из них 13 человек задержаны в Санкт-Петербурге, 346 — в Москве, их развезли по 19 отделам полиции.​

«ОВД-Инфо» уточняет, что как минимум в шесть отделов московской полиции не пускают защитников. В четырех находятся сотрудник Следственного комитета, а в ОВД «Аэропорт» приехал сотрудник Центра «Э».

Напомним, что лидер признанного экстремистским и запрещенного в России движения «Артподготовка» Вячеслав Мальцев не раз говорил, что 5 ноября 2017 года в России произойдет революция.

Сам Мальцев сейчас находится не в России. Мещанский суд Москвы заочно арестовал политика по обвинению в публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК РФ).