В Ингушетии боевики напали на пост ДПС. Двое полицейских погибли

В Назрановском районе Ингушетии объявлен режим контртеррористической операции после того, как двое боевиков напали на пост ДПС. Об этом сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК), передает РИА Новости.

По данным СМИ, 5 ноября двое неизвестных подъехали к посту ДПС около села Яндаре, один из них зашел внутрь и совершил самоподрыв, другой попытался скрыться и забаррикадироваться в частном здании.

«В ходе завязавшегося боестолкновения двое преступников нейтрализованы», — сообщили в НАК, уточнив, что в результате нападения погиб один из сотрудников полиции.

Вместе с тем, источники ТАСС сообщают, что второй пострадавший полицейский позже скончался в больнице. Еще три человека госпитализированы.

На месте самой перестрелки обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами.

Напомним, в середине октября этого года на том же посту ДПС 20-летний житель республики наехал на сотрудника полиции, а затем напал с ножом еще на двоих полицейских. Нападавший был убит на месте.