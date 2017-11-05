Новая газета

В Техасе неизвестный открыл стрельбу. Более 20 человек погибли

Общество

В городе Сатерленд Спрингс в штате Техас открыл стрельбу в баптистской церкве, передает CNN.

Полиция преследовала нападавшего, позже он был найден мертвым в своем автомобиле. Пока неизвестно, был ли он застрелен полицией или покончил с собой.

Подробности инцидента пока неизвестны. По данным ABC News, жертвами стали не менее 20 человек, еще 30 пострадали. BBC сообщает о 27 погибших.

Официальных данных о числе погибших и пострадавших пока нет.

Президент США Дональд Трамп, который сейчас находится в Японии, выразил соболезнования семьям жертв.

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сша, стрельба
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