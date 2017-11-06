Убивший в Техасе более 20 человек мужчина служил в ВВС США

26-летний Девин Патрик Келли, которого подозревают в убийстве людей в баптистской церкви в Техасе, служил в Военно-воздушных силах США. Об этом сообщила пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек, передает CBS news.

Стефанек рассказала, что Келли «занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан, Нью-Мексико с 2010 года до его увольнения» в 2014 году.

В 2012 году Келли, по ее словам, попал под военный трибунал за нападение на свою супругу и ребенка. Его заключили под стражу на 12 меяцев, а затем понизили в ранге и уволили.

По словам местных властей, Келли жил в городе Нью-Браунфелс (штат Техас), который находится примерно в 35 милях (56 км) от места, где произошло нападение, в Сатерленд-Спрингс. Стрелок не был связан с какой-либо террористической группировкой.

Губернатор Техаса Грег Эбботт отметил, что происшествие в Техасе стало самым кровопролитным инцидентом в истории штата. По его словам, стрелок убил 26 человек и еще 20 ранил. В полиции уточнили, что речь идет о числе жертв, не считая самого стрелка, который тоже погиб.

В настоящее время выясняются причины гибели стрелка. Первоначально сообщалось, что мужчину убили сотрудники полиции. Однако позднее представитель управления Техаса по общественной безопасности Фриман Мартин сообщил, что Келли мог погибнуть в результате перестрелки с местным жителем или в результате самоубийства.

Он рассказал, что стрелок был одет во все черное, включая бронежилет, и стрелял из винтовки Ruger AR-556 сначала снаружи церкви, а потом внутри нее. «Когда он выходил из церкви, местный житель схватил свою винтовку и стал стрелять в подозреваемого. Подозреваемый бросил свою винтовку и убежал от церкви, местный житель погнался за ним», — добавил Мартин. По данным CNN, винтовку Келли купил в апреле 2016 года в Сан-Антонио.

Напомним, во время происшествия в церкви шла утренняя служба, внутри находились чуть более 50 человек. После стрельбы 26-летний Девин Патрик Келли покинул здание, позднее его нашли мертвым в машине. В настоящее время правоохранительные органы США выясняют мотивы стрелка. Президент США Дональд Трамп, который сейчас находится в Японии, выразил соболезнования семьям жертв и заявил, что следит за сложившейся в Техасе ситуацией.