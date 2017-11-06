Новая газета

Бельгийский суд освободил из-под ареста экс-главу Каталонии Пудчемона

Политика

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Бельгийский суд освободил из-под ареста бывшего главу Каталонии Карлеса Пудчемона и четырех бывших каталонских министров. Об этом сообщает El Pais.

Суд принял такое решение, поскольку не увидел причины держать их под арестом. Однако экс-чиновники обязаны оставаться на территории Бельгии до отправления в Испанию.

Накануне Пучдемон и четыре бывших члена правительства Каталонии сдались полиции Бельгии. Пучдемон заявил о готовности сотрудничать с местной прокуратурой. Это произошло после того, как Национальная судебная палата Испании выдала европейский ордер на арест бывших каталонских чиновников.

Кроме этого, суд Испании арестовал восьмерых бывших членов правительства Каталонии, в частности, вице-президента Уриола Жункераса.

Бывших каталонских чиновников обвиняют в бунте, мятеже и растратах. Им может грозить до 30 лет заключения. Прокуратура требует от них компенсации или ареста имущества на €6 млн (эта сумма соответствует расходам на референдум о независимости).

1 октября состоялся референдум о независимости Каталонии. Соответствующая резолюция была принята в конце месяца. Сразу после этого испанское правительство отправило в отставку правительство Каталонии.  Выборы его новых членов пройдут 21 декабря.

Теги:
арест, референдум, независимость, каталония, испания, бельгия
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