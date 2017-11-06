В США начали расследование против ВТБ из-за долга Мозамбика

Министерство юстиции США и Федеральное бюро расследований (ФБР) открыли расследование против трех банков — российского ВТБ, швейцарского Credit Suisse и французского BNP Paribas. Об этом сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, ФБР выясняет, содействовали ли банки коррупции, позволив чиновникам Мозамбика взять средства, полученные путем продажи $2 млрд долговых обязательств.

Еще в прошлом году регуляторы в США, Великобритании и Швейцарии начали разбирательство в отношении указанных банков. Заподозрив их в нарушении законов, связанных с ценными бумагами. Новое расследование в США является более широким по охвату и может повлечь за собой предъявление обвинений в уголовных преступлениях.

Wall Street Journal сообщает, что представители всех трех банков отказались от комментариев в связи с публикацией. В правительстве Мозамбика не ответили на запросы издания о предоставлении комментариев.

Напомним, в сентябре прошлого года комиссия по торговле товарными фьючерсами США обвинила банк ВТБ и инвестбанк «ВТБ Капитал» в совершении фиктивных сделок и потребовала выплатить $5 млн штрафа.