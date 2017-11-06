Кадыров подарил iPhone X третьекласснице за лучшее стихотворение о Путине

Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил iPhone X третьекласснице, победившей в конкурсе на лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

По словам Кадырова, девочка учится в школе №7 в селе Бено-Юрт Надтеречного района. «Поздравить Хеди вышли все участники конкурсной комиссии и представители молодежных организаций» — написал глава Чечни. Победителя конкурса определяло республиканское Министерство по делам молодежи. В конкурсе приняли участия более трех тысяч стихотворений.

Ранее Кадыров писал, что победительница конкурса «расстроилась, когда ей сообщили, что она получит iPhone X». «Девочка сказала, что она не ради iPhone участвовала в конкурсе, а чтобы выразить любовь и уважение к своему президенту Владимиру Путину!» — отметил глава Чечни.

Этот телефон Кадыров получил в подарок от чеченской команды КВН после того, как он заявил, что у него нет iPhone X. «Странные люди эти наши КВНщики. Звонят после полуночи, говорят, что у них какое-то сверхсрочное и важное дело (…) Я взял подарок, но мы все вместе решили, что подарим его тому, кто в День народного единства прочитает лучшее стихотворение о президенте России Владимире Путине!», — написал тогда глава Чечни в инстаграме.

3 ноября Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал сообщение «Караульного», который со ссылкой на источники в руководстве Чечни написал, что глава республики в пользуется недавно поступившим в продажу iPhone X. «Я не гоняюсь ни за новыми, ни за старыми айфонами. Бред это все. Источники поставляют неверную информацию, либо их вообще не существует», — заявил в ответ на это Кадыров.

Продажи iPhone X в России и в более чем 50 странах мира стартовали 3 ноября. iPhone X называют самым ожидаемым телефоном Apple за последнее время. В Москве запись в очередь за ним началась примерно за неделю до старта продаж. Первые покупатели стали собираться у магазина на Тверской улице за три дня до начала продаж, а ночью 3 ноября в очереди начались стычки за места. Сообщалось о предложении купить место в начале очереди за несколько десятков тысяч рублей.