После задержаний в отделах полиции оставили ночевать более ста человек

После массовых задержаний в Москве в отделах полиции оставили на ночь 106 человек. Еще пятеро человек оставили на ночь в полиции Санкт-Петербурге и одного — в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает «ОВД-Инфо», а также «Открытая Россия».

По данным СМИ, задержанных допрашивают по делу о приготовлении к массовым беспорядкам и терроризму, возбужденному 31 октября против сторонников признанного экстремистским и запрещенного движения «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева. В частности, у них спрашивают, видели ли они ролики Мальцева на Youtube и читают ли его телеграм-каналы.

Ранее «ОВД-Инфо» сообщило, что против двух человек собираются возбудить дело за применение насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК).

5 ноября, по данным «ОВД-Инфо», по всей России задержали 448 человек, большинство из них в Москве (339). При этом 49 задержанных в Москве — несовершеннолетние.

На протяжении четырех лет Вячеслав Мальцев анонсировал «революцию» в России 5 ноября 2017 года. В преддверии этой даты по всей стране сотрудники правоохранительных органов задержали активистов его движения. У них изъяли ножи, травматическое оружие и бутылки с зажигательной смесью.

Сам Мальцев уже полгода как покинул Россию, спасаясь от уголовного преследования. Он заочно арестован судом, но продолжает инструктировать соратников удаленно: через Youtube.