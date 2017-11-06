В Кыргызстане расстреляли брата экс-генпрокурора

В Кыргызстане неизвестные застрелили в собственном доме брата экс-генпрокурора страны, депутата парламента Аиды Саляновой. Об этом сообщил в фейсбуке ее адвокат Улан Джумаков.

Он рассказал, что в ночь на 6 ноября неизвестные в масках ворвались в дом по улице Достоевского в Бишкеке, где проживал Улан Салянов, и открыли огонь. От полученных ранений Салянов скончался. Джумаков также сообщил, что неизвестные похитили сына погибшего.

По данным портала K-News, нападавшие ворвались в дом, приставили пистолет к голове сына Салянова, после этого завязалась потасовка и брат экс-генпрокурора был убит. У Салянова были жена и двое несовершеннолетних детей.

В МВД Кыргызстана пока воздерживаются от комментариев, однако источник в полиции подтвердил факт нападения, но не стал разглашать какие-либо подробности, сообщает Интерфакс.

По словам Джумакова, нападение свидетельствует о том, что жизнь самой Салямовой. которая вела на посту генпрокурора активную борьбу с организованной преступностью, грозит опасность. В связи с этим он призвал Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана обеспечить депутату усиленную охрану.

Аида Салянова занимала должность министра юстиции Кыргызстана, потом, в период с 2011 по 2015 годы, — генерального прокурора. С 2015 года и по настоящий момент она является депутатом парламента Кыргызстана от фракции «Ата-Мекен».

В конце 2016 года против Аиды Саляновой было возбуждено уголовное дело, сообщает Интерфакс. Ее обвинили в злоупотреблении служебным положением на посту и.о. министра юстиции Кыргызстана. В октябре ее осудили на пять лет с конфискацией имущества. Приговор суда был отложен, поскольку у Саляновой есть малолетняя дочь, которой еще не исполнилось 14 лет.