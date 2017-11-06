Путин внес в Госдуму законопроект об охране глав регионов Росгвардией

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит сотрудникам Росгвардии охранять глав регионов «и иных лиц». Документ опубликован на сайте «Система обеспечения законодательной деятельности» (СОЗД ГАС «Законотворчество»).

Предполагается, что охрана глав регионов будет осуществляться исключительно на договорной основе, «а иных лиц, как правило, на договорной основе, если президентом РФ не будет принято иное решение». О каких «иных лицах» идет речь и как помимо договоров может быть организована их охрана, в документе не сообщается.

Решение о перечне охраняемых лиц будет принимать глава государства. Тарифы на такие услуги будет определять правительство. Законопроект вступит в силу через полгода после того, как его одобрят парламент и президент.

Согласно действующему законодательству, на глав регионов не распространяется государственная охрана ФСО, однако президент может своим указом выделить охрану отдельным чиновникам.

Напомним, в 2014 году с предложением организовать государственную охрану губернаторов на договорной основе выступило Министерство внутренних дел (МВД), однако законопроект не был внесен на рассмотрение Госдумы.