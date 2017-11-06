Фельгенгауэр впервые после нападения вышла в эфир «Эха Москвы»

Заместитель главного редактора «Эха Москвы» Татьяна Фельгенгауэр дала первое интервью после того, как ее выписали из больницы. Она стала гостем программы «Утренний разворот», который провели Александр Плющев и Ирина Меркулова.

Она сообщила, что чувствует себя «гораздо лучше», однако ей предстоит долгий курс реабилитации. Сейчас же ей запрещено говорить. «А вообще, если мой врач узнает, что я пришла на радио, мне кажется, он меня убьет, потому что говорить мне нельзя», — сказала Фельгенгауэр.

Журналистка рассказала, что провела в реанимации трое суток и поблагодарила врачей, спавших ей жизнь. «Совершенно гениальные хирурги, потому что, опять же, не вдаваясь в подробности, у меня были очень серьезные ранения. И то, что они меня вытащили, это чудо», — отметила она.

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По словам Фельгенгауэр, следователь явился в больницу в первый же день, когда ее перевели в обычную палату. Какие-то подробности расследования ей неизвестны, на этой неделе Фельгенгауэр вместе с адвокатом Сергеем Бадашминым пойдет к следователю.

О Борисе Грице, который на нее напал, журналистке ничего неизвестно. «Я незнакома с этим человеком. Я ничего о нем не знаю и специально ничего о нем не читала», — сказала она.

Фельгенгауэр добавила, что не будет уезжать из страны в связи с покушением на ее жизнь. По ее словам, она обсуждала эту тему со своими друзьями несколько лет.

«И у меня всегда был заготовлен ответ, который… Ну, он, как бы, казался мне очень логичным и звучал он так: “Я уеду, только если будет физическая угроза моей жизни”. И вот теперь, когда было совершено покушение на убийство и человек пришел меня убить, и вот уж, казалось бы, куда дальше, я поняла, что… Ну, нет, все не так однозначно. Я пока не могу тебе сказать, что я мечтаю о том, чтобы скорее уехать из России», — заявила журналистка.

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Она также рассказала, что старается не читать о себе новости в СМИ и не пользоваться соцсетями, кроме фейсбука. «Пока я очень жестко ограничиваю всю информацию, и это, мне кажется, очень правильный подход», — отметила Фельгенгауэр.

23 октября Борис Гриц ударил ножом в горло Татьяну Фельгенгауэр в редакции радиостанции «Эхо Москвы». Журналистку сразу же госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. 3 ноября ее выписали из больницы.

По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «покушение на убийство». В качестве версии произошедшего следственные органы рассматривают психологическую нестабильность обвиняемого. На допросе Борис Гриц заявлял, что у него якобы был телепатический контакт с Фельгенгауэр. Все это время, по словам Грица, ведущая «изводила» его. Пресненский суд Москвы арестовал Грица на два месяца. Он частично признал вину.