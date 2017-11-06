Шесть человек погибли при пожаре в Москве

Шесть человек погибли и один пострадал в результате пожара на северо-востоке Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Следственного комитета России Елену Марковскую.

Пожар произошел около трех часов ночи в одном из бытовых помещений вблизи станции «Москва – Бутырская» Савеловского направления. Личности погибших сейчас устанавливаются. Пострадавший госпитализирован с ожогами 30% поверхности тела.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности потерпевшими. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам»