Редакция Charlie Hebdo обратилась в полицию после новых угроз

Редакция Charlie Hebdo подала жалобу в полицию в связи с угрозами убийством. Об этом заявил в эфире радиостанции Europe 1 выпускающий редактор и художник сатирического еженедельника Лорен Суриссо (творческий псевдоним Рисс).

По его словам, угрозы адрес издания «не прекращались никогда» (ни до, ни после теракта), но «бывают пики, когда мы получаем через социальные сети четко сформулированные угрозы смертью». «Сейчас как раз такой случай», — добавил он.

По словам выпускающего редактора, очередного «пика» угрозы достигли после того, как газета опубликовала в минувшую среду, 1 ноября, карикатуру на Тарика Рамадана — швейцарского исламоведа, писателя и проповедника.

Карикатура появилась на обложке «Шарли» после того, как две женщины обвинили проповедника в сексуальном насилии. На рисунке, который получил название «Защита Тарика Рамадана», его герой заявляет: «Я — шестой столп ислама». Сам Рамадан отрицает обвинения.

В январе 2015 года на редакцию Charlie Hebdo в Париже напали двое террористов с автоматами. Они убили 12 человек, нападавших застрелила полиция. Теракт стал местью за публикацию карикатур на пророка Мухаммеда.

В декабре 2016 года военные США сообщили, что Военно-воздушные силы убили в Сирии подозреваемого в нападении на журнал Бубакера аль-Хакима. Он являлся одним из лидеров признанной в России террористической и запрещенной организации «Исламское государство».

В 2017 году Charlie Hebdo опубликовал карикатуру, посвященную сообщениям о преследовании геев в Чечне. На рисунке, в частности, изображался глава Чечни Рамзан Кадыров. После этого прокуратура Шалинского района Чечни потребовала заблокировать сайты, на которых размещаются карикатуры еженедельника.