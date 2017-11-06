МВД сообщило о более 300 задержанных на акции в Москве 5 ноября

Полиция Москвы задержала 5 ноября 302 человека и составила 328 протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщается на сайте ведомства.

У задержанных изъяли «колюще-режущие предметы, травматическое оружие, кастеты, аэрозольные баллончики с газом раздражающего действия, легко воспламеняющиеся жидкости, маски, очки, шлемы», а также символику запрещенной в России организации «Артподготовка».

Протоколы составили по статьям о неподчинении полиции, нарушении порядка проведения митинга и мелком хулиганстве. Кроме того, 13 протоколов составили против родителей о неисполнении обязанностей по содержанию несовершеннолетних. Еще три протокола составили против иностранцев, которые нарушили правила пребывания в России.

В полиции не уточнили число задержанных детей, не сообщили, сколько задержанных до сих пор остаются в отделах полиции (ранее «ОВД-Инфо» передавало, что более ста человек остались там ночевать) и не рассказали о допросах по уголовным делам, о которых говорили задержанные.

По данным «ОВД-Инфо», 5 ноября по всей России задержали 448 человек, большинство из них в Москве (339). При этом 49 задержанных в Москве — несовершеннолетние. В Москве в отделах полиции оставили на ночь 106 человек. Еще пятеро человек оставили на ночь в полиции Санкт-Петербурге и одного — в Ростове-на-Дону.

5 ноября в Москве и ряде других городов прошли акции сторонников националиста Вячеслава Мальцева. В преддверии этой даты по всей стране сотрудники правоохранительных органов задержали активистов его движения. У них изъяли ножи, травматическое оружие и бутылки с зажигательной смесью.

Сам Мальцев уже полгода как покинул Россию, спасаясь от уголовного преследования. Он заочно арестован судом, но продолжает инструктировать соратников удаленно: через Youtube.