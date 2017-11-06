Пожизненно отстраненные от Олимпиад лыжники Легков и Белов выступят на отборочных к Кубку мира

Российские лыжники Александр Легков и Евгений Белов, пожизненно отстраненные от Олимпиад, выступят в отборочных соревнованиях к Кубку мира в Швеции. Об этом агентству «Р-спорт» рассказала глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

По словам Вяльбе, дело о дисквалификации Легкова и Белова касается только выступления на Олимпийских играх.

«Они [Легков и Белов] имеют официальное право начать выступать на соревнованиях. Это касается Кубка мира, чемпионата мира и так далее. А вот решение по Олимпийским играм мы как раз сейчас и будем оспаривать в CAS (Спортивном арбитражном суде)», — пояснила Вяльбе.

Глава Федерации лыжных гонок России уточнила, что Легков и Белов будут отбираться на Кубок мира наравне с остальными спортсменами.

Отборочные соревнования к Кубку мира пройдут в шведской Галеваре, они стартуют 17 ноября.

1 ноября Международный олимпийский комитет (МОК) пожизненно запретил российским лыжникам Александру Легкову и Евгению Белову выступать на Олимпиадах и аннулировал их результаты с XXII Олимпийских зимних игр в Сочи 2014 года.

МОК признал спортсменов виновными в нарушении антидопинговых правил. Ранее Легкова и Белова временно отстранили от соревнований на время антидопингового расследования.

Поводом для временной дисквалификации российских спортсменов послужил доклад независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. После публикации документа, в декабре 2016 года, Международный олимпийский комитет начал заново проверять все пробы спортсменов из России, участвовавших в трех Олимпийских играх — в Ванкувере (2010 года), Лондоне (2012 год) и Сочи (2014 года).

Тогда МОК объявил, что завел дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, принявших участие в зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

Андрей Дубровский