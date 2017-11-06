Суд в Париже оставил Павленского под стражей

Суд в Париже рассмотрел апелляцию акциониста Петра Павленского и его соратницы Оксаны Шалыгиной, которые вот уже три недели находятся в заключении после поджога здания Банка Франции. Суд принял решение оставить их под стражей.

Павленский и Шалыгина сидят в тюрьме парижского пригорода Флери-Мерожис. Их адвокат Доминик Бейретер-Минко заявляла AFP, что Павленский в течение 12 дней держал сухую голодовку, чтобы выразить свой протест против того, что 18 октября так называемый juge des libertés («судья по вопросам задержания») принимал решение за закрытыми дверями, без участия публики и прессы. Позднее российский галерист Марат Гельман сообщил, что голодовка прекращена, «Петр и Оксана едят и в форме».

Перед сегодняшним заседанием адвокат обвиняемых выражала намерение добиваться от судьи проведения открытых слушаний.

Напомним, 16 октября Петр Павленский в четыре часа утра поджог одно из зданий Банка Франции.

«В этом огне Россия начнет свое освобождение», — заявил тогда Павленский, чей «манифест» опубликовала после акции живущая во Франции активистка FEMEN Инна Шевченко.

Вскоре после поджога полиция задержала и акциониста, и находившуюся вместе с ним жену и соратницу Оксану Шалыгину, которые оставались на месте «акции». На следующий день стало известно, что Петра Павленского временно поместили для проверки в психиатрический стационар префектуры полиции, а затем отправили в камеру предварительного заключения.