В Ингушетии после нападения на пост ДПС возбудили дело

СУ Следственного комитета России по республике Ингушетия возбудило уголовное дело после нападения боевиков на пост ДПС, в результате которого погибли сотрудник полиции (по данным ТАСС, погибли два сотрудника полиции) и двое нападавших. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Дело возбуждено по статьям «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов» и «Незаконный оборот оружия».

Накануне в Назрановском районе Ингушетии боевики напали на пост ДПС. Как сообщали СМИ, неизвестные подъехали к посту ДПС около села Яндаре, один из них зашел внутрь и совершил самоподрыв, другой попытался скрыться и забаррикадироваться в частном здании.

В результате нападения не менее трех человек, включая нападавших, погибли, еще трое получили ранения.

Ранее, в середине октября этого года на том же посту ДПС 20-летний житель республики наехал на сотрудника полиции, а затем напал с ножом еще на двоих полицейских. Нападавший был убит на месте.

Андрей Дубровский