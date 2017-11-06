Суд арестовал экс-замглавы ФСИН Баринова

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал до 31 декабря бывшего заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Николая Баринова. Его подозревают в получении взяток на общую сумму в 110 млн рублей. Об этом из зала суда сообщает корреспондент Интерфакса.

Сам Баринов в суде заявил, что не признает вину. А свое уголовное преследование он считает следствием оговора со стороны других фигурантов дела.

2 ноября Следственный комитет возбудил уголовное дело против Баринова. По версии следствия, экс-замглавы ФСИН курировал строительство изолятора на четыре тысячи мест в Колпинском районе Санкт-Петербурга, известного также как «Кресты-2».

Следствие считает, что Баринов пообещал гендиректору двух строительных компаний подписание документов о выполненных работах и получил за это несколько взяток на общую сумму в 110 млн рублей.

По этому делу ранее также был арестован Руслан Хамхоков, гендиректор компании «Петроинвест», которая была подрядчиком строительства изолятора.

Хамхокова, в свою очередь, подозревают в даче взятки в размере 350 млн рублей замглавы петербургского управления ФСИН Сергею Мойсеенко.

Дело о мошенничестве при строительстве дороги к следственному изолятору «Кресты-2» было возбуждено в начале марта.

Напомним, что СИЗО «Кресты-2» строится в Колпинском районе Петербурга с 2007 года. Стоимость проекта – 12 миллиардов рублей.