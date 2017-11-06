СМИ: Трамп назвал «проблемы с психикой» причиной стрельбы в Техасе

Президент США Дональд Трамп предположил, что причиной, по которой 26-летний Девин Патрик Келли открыл стрельбу в церкви в Техасе, жертвами которой стали 26 человек, еще 20 получили ранения, могли стать «проблемы с психикой» Келли, пишет The Washington Post.

«Согласно данным предварительных отчетов, речь идет о ненормальном человеке, у которого было много проблем», — заявил Трамп.

Глава государства подчеркнул, что к стрельбе, по его мнению, привели именно психические проблемы Келли, а не свободный оборот оружия в США.

Напомним, в ночь на 6 ноября Девин Патрик Келли открыл стрельбу в баптистской церкви в городке Сатерленд Спрингс, штат Техас. После стрельбы Келли покинул здание, позднее его нашли мертвым в машине. Сотрудники правоохранительных органов страны выясняют мотивы стрелка.

Как сообщила пресс-секретарь ВВС США Энн Стефанек, Девин Патрик Келли служил в Военно-воздушных силах США. Там с 2010 года он «занимался обеспечением готовности тыла на воздушной базе Холломан, Нью-Мексико. В 2012 году Келли попал под военный трибунал за нападение на свою супругу и ребенка. Его заключили под стражу на 12 месяцев, а затем понизили в ранге и уволили.

Отметим, что атака 6 ноября стала крупнейшим массовым убийством в истории США, которое совершили в церкви.