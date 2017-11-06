В Петербурге избили рэпера Гнойного

Неизвестные избили рэпера Вячеслава Машнова, известного под псевдонимами Гнойный, Слава КПСС и Соня Мармеладова. Инцидент произошел за несколько часов до начала концерта рэпера в клубе «Аврора». Об этом концертный директор исполнителя Станислав Куницын рассказал телеканалу «360».

«Действительно, Славу попинали, но ребята сказали, что все нормально. Я не узнавал, потому что им не до этого», — рассказал Куницын.

По его словам, концерт все-таки состоится, «сейчас ребята к нему готовятся», отметил концертный директор.

Ранее один из соратников Гнойного Андрей Замай сообщили «360», что на рэпера напади сразу семь человек. По его словам, они поджидали Гнойного на пути в клуб.