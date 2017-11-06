В Петербурге полиция задержала 23 активиста «Другой России»

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции задержали 23 активиста незарегистрированной партии «Другая Россия». Они собирались провести шествие в честь юбилея Октябрьской революции. Об этом сообщает «ОВД-Инфо».

По данным ресурса, полицейские окружили другороссов у Большого концертного зала «Октябрьский» еще до начала несогласованной акции на Невском.

13 человек доставили в отдел полиции № 64, на активистов начали оформлять протоколы.

Одновременно с акцией у БГЗ «Октябрьский», как сообщает «Фонтанка», на крыше дома на углу улицы Жуковского и Лиговского проспекта вывесили баннер «Ильич, проснись, они (нецензурное – офигели)».

По данным издания, активисты «Другой России» обращалась в Смольный с просьбой согласовать шествие по Невскому проспекту. В администрации города предложили перенести акцию в Полюстровский парк, однако активисты на это не согласились.

Лидером незарегистрированной партии «Другая Россия» является писатель Эдуард Лимонов.