Кадыров предложил Зюганову извиниться за слова о перезахоронении Ленина

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил лидеру партии КПРФ Геннадию Зюганову извиниться за то, что тот назвал «болтовней» мнение о необходимости захоронения тела Владимира Ленина. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Зюганов считает, что Ленин стал вождем великой революции, которая, «по сути дела, бескровно закончилась». То есть расстрела царской семьи, гражданской войны, репрессий, голода – этого ничего не было, по мнению «историка» Зюганова? Лидер КПРФ живет в каком-то своем, вымышленном мире. Сколько еще поколений тело Ленина должно лежать на Красной площади, чтобы эго Зюганова было усмирено?», — написал Кадыров.

Кадыров сослался на данные опросов Левады-центра и Фонда общественного мнения, согласно которым около 60% россиян выступают за то, чтобы предать тело Ленина земле.

Ранее Зюганов назвал «всякой болтовней» споры о перезахоронении Ленина. По словам политика, эта дискуссия «под собой ничего не имеет кроме попытки столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки».

Вопрос захоронения тела Ленина вновь начал активно обсуждаться в этом году — в столетнюю годовщину Октябрьской революции.

В частности, журналистка и телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении баллотироваться в президенты России в 2018 году, предложила провести по этому вопросу референдум.