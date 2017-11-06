СМИ рассказали о планах МОК запретить российским спортсменам петь гимн на ОИ-2018

Международный олимпийский комитет (МОК) может разрешить российской сборной участвовать в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане (Южной Корее) с запретом участвовать в церемонии открытия и исполнять гимн страны. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.

По словам источников газеты, МОК также «рассматривает возможность участия российских спортсменов под нейтральным флагом или возможность выступать в нейтральной форме».

По мнению собеседников, МОК «вряд ли введет полный запрет на участие России в Олимпиаде». При этом комитет может ввести значительные финансовые взыскания, отстранить от участия российских спортсменов и чиновников, которые, по мнению МОК, были причастны к допинговой схеме, а также убрать любое упоминание о России на играх.

В октябре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американские «государственные инстанции» могут оказывать давление на МОК, чтобы он не допустил Россию до участия на Олимпиаде. Президент России Владимир Путин ранее также заявлял, что США пытается надавить на МОК.

Напомним, зимние Олимпийские игры в Пхенчхане (Южная Корея) пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.

Антидопинговые агенства 28 стран уже обратились с призывом к МОК отстранить сборную России от участия в ОИ-2018. При этом они отмечали, что не против, если российские спортсмены выступят под нейтральным флагом после тщательного допинг-контроля.

Призывы отстранить Россию от Олимпиады связаны с докладом Всемирного антидопингового агентства, в котором утверждалось, что в стране есть государственная допинговая программа.